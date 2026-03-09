Lothar Kosse Shekinah Praize Republic/Al!ve

Auf der Produktinfo steht als Genre: Jazz, Fusion, Christian Jazz. Und erkundigt man sich auf Wikipedia über den deutschen Gitarristen Lothar Kosse, erfährt man, dass er vor allem in christlichen Kreisen einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Nur konsequent, dass Kosse sein aktuelles Album ins Deutsche übersetzt mit „Herrlichkeit“ betitelt hat. Und man hört auch durchaus einen christlichen Touch heraus in dem einen oder anderen Moment dieser Platte. In erster Linie aber bietet das mit zwei Schwergewichten des Jazz und einigen gelegentlichen Gästen eingespielte Werk feinen, gitarrenlastigen Fusion-Jazz. Die beiden US-Amerikaner Vinnie Colaiuta (Schlagzeug) und Abraham Laboriel Sr. (Bass) liefern alles, was Kosse für seine Komposition benötigt und haben will: Präzision, Groove, Leidenschaft, Virtuosität, aber auch Gelassenheit und Eleganz. Hallelujah.