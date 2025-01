Lora Kostina Trio & Pascal von Wroblewsky Pasternak (Acoustical Mind Records/Record Jet)

Gedichte in Töne zu setzen, da ist Lora Kostina nicht die erste und einzige, die das als Jazzmusikerin tut. Aber nicht bei allen anderen gelingt die Kombination von Textrezitationen und Jazzmusik so gut wie bei der aus Sankt Petersburg stammenden, Leipziger Pianistin, ihrem Trio und der Berliner Sängerin Pascal von Wroblewsky. „Pasternak“ ist ein zauberhaftes Jazzalbum geworden, betitelt nach dem Autor der hier vorgetragenen Gedichte, dem russischen Dichter und Schriftsteller Boris Pasternak. Es sind die so vielschichtigen Stimmungen und Färbungen in der elegant swingenden oder ruhig fließenden, verspielten und doch auf den Punkt kommenden Musik, die erfreuen. Das alles ohne jegliche Kraftmeierei der dennoch so ausdrucksstarken Stimme Wroblewskys, dafür aber mit dunklen Momenten russischer Melancholie und erhellenden Klangfarben. Kostinas romantisches Klavierspiel, die Schönheit der Gedichte und Überraschendes wie Latinanklänge in der letzten Nummer lassen die sieben Kompositionen dieses Albums zu keinem Moment auch nur ansatzweise beliebig klingen.