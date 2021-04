Lilly The Song Is You (Double Moon/Bertus)

Mal wieder ein Album, auf dem Jazzstandards gesungen werden. Doch im Unterschied zu manch anderen Kolleg/-innen zeigt die japanisch-dänische Sängerin Lilly mit ihren zwei New Yorker Begleitern Gilad Hekselman (Gitarre) und Kirk Knuffke (Kornett), dass bei dieser sogenannten Königsdisziplin des Jazz das Motto: immer Einfühlsamkeit, Überraschung und auch eine weitere Interpretationsebene, vorhanden sein sollte. Denn wenn sich ein Künstler an solche Songs wie „My Foolish Heart“, „Prelude To A Kiss“, „That Old Feeling“ oder „The Song Is You“ wagt, dann möchte er zwar die Substanz oder Essenz des Songs betonen, idealerweise aber auch ein Stück nicht sofort wiedererkennbar bzw. altbekannt klingen lassen. Das gelingt Lilly, alias Lilly-Ann Hertzman, ihre Fassungen präsentieren sich als künstlerisch mit einem persönlichen Ausdruck. Deshalb bieten ihre Interpretationen eine emotional tiefe, wahrhaftige Sichtweise, aufgrund derer diese Standards so zu ihren eigenen Songs werden.