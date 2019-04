Liebman / Rudolph / Drake

Auf „Chi“, ein Begriff aus dem Taoismus für den Atem des Lebens, bezieht sich das Trio um Saxofonist Dave Liebman explizit in seiner ersten Zusammenarbeit. Wenn dieser Atem gelenkt wird, können sich Kräfte entfalten, die sonst vielleicht nicht wahrgenommen werden. Diesen Motor nutzte Liebman mit den zwei Perkussionisten, um bei einem Konzert im New Yorker The Stone kraftvoll spontane Improvisationen voller Wendungen zu spielen. Immer wieder überraschen die drei Instrumentalisten damit, wie genau sie sich während ihres Auftritts gegenseitig zuhörten, dann voller Vitalität aufeinander reagierten. Was sicher auch darauf beruht, dass diese Musiker nicht nur mit den verschiedensten musikalischen Traditionen, sondern auch mit manchen spirituellen Praktiken vertraut sind. Diese Wissbegier und Offenheit zeigen sich hier als die ideale Basis für diese forschende wie lebenshungrige, unermüdlich nach neuen Ausdrücken suchende Klangeruption.