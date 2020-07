Lettuce Resonate (Round Hill/The Orchard)

Lettuce (bekannt für ihre aufrührerischen Live-Shows, Anfang des Jahres tobten die Amis endlich auch über deutsche Bühnen) verleihen seit fast 30 Jahren dem klassischen Funk eine neue Vitalität, indem sie ihre gefühlvollen Jazz-Grooves mit inspirierter Dringlichkeit verbinden, die sonst HipHop prägt. Damals fand sich die Band zusammen, weil die Musiker eine gemeinsame Liebe zu Earth, Wind & Fire und Tower of Power pflegten. Nun kommen Lettuce nur kurz nach dem letztjährigen „Elevate“ mit ihrem achten Studioalbum um die Ecke, mit der konsequenten Fortführung ihrer quicklebendigen, vergnüglichen Vereinnahmung und Vermischung von Sly Stone, Stevie Wonder, Grateful Dead oder Prince. Das jeweils nicht pro Song, sondern zusammen in einem. So frei und ausschweifend muss Fusion aus Funk, Psychedelic und Soul in 2020 klingen.