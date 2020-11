Leonardo Radicchi Arcadia Trio Music For People (Alfamusic/alfamusic.com)

Für sein drittes Album als Leader lud der italienische Tenor- und Sopransaxofonist sich erneut den amerikanischen Posaunisten Robin Eubanks als Gast ins Studio. Sie hatten bereits eine gemeinsame Konzerttour ge-spielt, und da diese für beide so befriedigend war, ist das Mitglied des SF JAZZ Collective nun auf allen acht „Music For People“ zu hören. In seinem Heimatland gilt Radicchi aufgrund seines beweglichen, dynamischen Spiels als einer der interessantesten zeitgenössischen Saxofonisten. Seine Offenheit für ausgiebige Dialoge mit den musikalischen Partnern prägt auch diese Kooperation mit dem hier sehr lebhaft auftretenden Eubanks, bei der sie zusammen einen faszinierenden und mehrdeutigen Kontext (ohne Klavier) entwickeln. Es macht Vergnügen zu hören, wie sich die beiden gegenseitig vorantreiben oder unisono spielen. Dank in sich geschlossener Harmonien – zum Beispiel in Stücken wie „Mediterranea“ und „Tinman In Kabul“ – schafft Radicchi mit seinem Team eine originelle wie harmonische Mischung komplexer Strukturen aus orientalischen Adaptionen und vertrauter Jazzästhetik. Fein!