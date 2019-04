Das Quartett von Christian Kühn gibt auch mit dem dritten Opus ordentlich was auf die Ohren. Der Bandleader schickt mit Gitarre und Effektpedal brachiale Akkorde durch die Verstärker, die Bassklarinette von Ziv Taubenfeld fährt kreischend an die Decke und die Rhythmusmaschine mit Esat Ekincioglu am Kontrabass und dem Drummer George Hadow scheint selbst die feinen Unterschiede zwischen Punk und Metal komplett über den Haufen zu werfen. Doch das gewöhnungsheischende Getöse wartet mit jeder Menge Überraschungen und unterhaltsamem Klamauk auf. Unter den temporeichen Stolpersteinen lauern Operngeknödel und Stammesgesänge, die Gitarre kann es auch kammermusikalisch und zickig im Duett mit der Klarinette, der Experimentierkasten von Kuhn Fu kennt schlichtweg keine musikalischen Grenzen. Ein unterhaltsames Chaos, eine präzise organisierte Aktion, die man am besten live erlebt – und zur Erinnerung gibt’s dann die Konserve für das heimische Sofa.