Kristin Berardi The Light & The Dark (Earshift/earshiftmusic.bandcamp.com)

Die australische Sängerin Kristin Berardi, die seit Langem in der Schweiz lebt, versucht auf ihrem neuen Album, Gegensätze einzufangen. Ihre leicht herbe Stimme macht jeden der zehn neuen Songs, die sie bis auf „What You Want“ selbst geschrieben hat, zu einem kleinen Ereignis. Dabei hat sie es gar nicht nötig, die Musik total zu dominieren, sondern lässt den vier beteiligten Musikern – Miro Sprague am Klavier, Marty Jaffe am Bass, Jerome Jennings am Schlagzeug und Ingrid Jensen an der Trompete – viel Raum. Insbesondere Sprague und Jensen nutzen den, um den Songs Stimmung und Atmosphäre zu verleihen. Zu den Höhepunkten des Albums zählen die elegische Ballade „Too Late“, das waghalsig boppende „Full Of The New“ und der „Slow Waltz“ mit einem leichten Countryeinschlag, bei dem Berardi an der Grenze der Hörbarkeit operiert – begleitet nur vom Bass und einem Rascheln auf der Snare.