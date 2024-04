Knut Reiersrud Band Antropomorfi: Songs Of Human-Animal Encounters (Jazzland/edel)

Ein ungewöhnliches Thema setzt der norwegi­sche Gitarrist Knut Reiersrud auf seinem Album in Musik um: Es geht um die Begegnung zwischen Mensch und Tier, meist mit tragischen Folgen. Dreimal spielen Wale eine Rolle, denen die Begegnung mit dem Menschen nicht gut bekommen ist, außerdem ein Schwan, ein Walross, ein Zirkuselefant, der 1980 an einer Kolik starb und auf dem Cover verewigt ist, und ein Bär. Nur die Amsel (bei Reiersruds „Bird’s Morning Song“ muss man unwillkürlich an den „Blackbird“ der Beatles denken) zieht ungehindert ihrer Wege und erfreut den Menschen mit ihrem Gesang. Mit dem Keyboarder David Wallumrød, dem Bassisten Nikolai Hængsle, dem Gitar­risten Bjørn Holm und dem Schlagzeuger Andreas Bye spielt Reiersrud eine warme Musik zwischen Jazz, Folk und Rock. Aufgenommen wurde „Antropomorfi“ in der großen Halle der Heilsarmee in Oslo – entsprechend majestätisch und dem Thema angemessen ist der Sound.