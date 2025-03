Klaus Koenig Seven Things An Homage To Celia (TCB/Galileo)

Ursprünglich war Klaus König Tontechniker. Aber eben nicht nur, sondern auch Radiomann beim Schweizer Rundfunk, Pianist und einer, der im Hintergrund bei zahlreichen Aufnahmen oft ziemlich aktiv beteiligt war. Probleme mit den Händen zwangen ihn in den späten 1990ern zur Auszeit, seit einem guten Jahrzehnt wagt er sich mit seinem jungen Quintett Seven Things wieder ans Instrument und hat einen monkisch eleganten Altersstil entwickelt, den er auch in „An Homage To Celia“ perlen lässt. Bassist Patrick Sommer und Drummer Andi Wettstein bilden mit ihm das Kerntrio, Trompeter Daniel Schenker und Saxofonist Christoph Merki komplettieren den Hardbop-sound der Band. Es ist zarte Musik in neun Stücken, sorgsam in der Energie austariert, melodisch im Kern, zeitlos modern in der Anmutung. Musik, die sich erinnert, sanft und bestimmt, erzählfreudig im Improvisieren, aber nicht redundant.