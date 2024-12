Klaus Gesing & Latvian Radio Big Band Song And Dance (Challenge/Bertus)

Im September 2023 nahm der Sopransaxofonist, Bassklarinettist und Komponist Klaus Gesing gemeinsam mit der Sängerin Anna Pilat und der Big Band des Lettischen Rundfunks unter Leitung von Kārlis Vanags in Riga sein neues Album „Song And Dance“ auf, Musik für Gesang und Bigband. Wie der heute in Düsseldorf und Wien lebende Musiker sagt, wollte er den intimen, melodiebetonten Charakter seiner Kompositionen mit den „orchestralen Farben und komplexen rhythmischen Schichten“ eines modernen Jazzorchesters verschmelzen, „ohne dabei die kammermusikalische Essenz zu verschleiern“, aus der die Kompositionen entstanden. Vorrangig war dabei sein Interesse an ungeraden Taktarten als ein Nachdenken über die Symmetrie der Zeit sowie an Stimme als begleitendes Element. Entstanden ist eine Musik, die klassischen Bigband-Jazz um kammermusikalische, feinsinnige Nuancen erweitert, in die sich die Soli Gesings wie feingliedrige Klanglinien einschreiben.