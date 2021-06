Klaus Doldinger The First 50 Years Of Passport (Warner)

Kokett: Die ersten 50 Jahre … Natürlich augenzwinkernd gemeint. Aber Klaus Doldinger, der im Mai bei guter Gesundheit (und geimpft!) seinen 85. Geburtstag feiert, hat etwas Zeitloses an sich. Schon immer mit einem klug kalkulierenden Optimismus gesegnet, kreierte der Saxofon spielende Komponist bereits 1971 mit der Gründung von Passport Zukunftsvisionen, die noch heute brandaktuell sind. Die prickelnde Melange von Rock und Jazz in Zeiten des Mahavishnu Orchestras etwa, die Verknüpfung von weltmusikalischen und improvisatorischen Einflüssen oder die Gabe, als Erster außerhalb des klassischen Sektors bewegte Bilder zum Klingen zu bringen. Eine exzellent editierte Doppel-CD mit umfangreichem Booklet bringt Passport-Klassiker wie „Abracadabra“, „Moon Over Bahia“, „Hand Made“, „Tatort“ oder „Das Boot“ auf den Punkt und ermöglicht ein Wiederhören mit Weggefährten wie Udo Lindenberg, Curt Cress, Johnny Griffin, Volker Kriegel, Majid Bekkas oder Brian Auger. Und das Geschenk seiner Langzeit-Plattenfirma räumt endlich mit den allermeisten Klischees auf, die Doldinger bis dato mit sich herumschleppen musste. Denn der Mann ist ein Genie!