Kenny Barron & Mulgrew Miller

2011 haben zwei Großmeister des modernen Jazzpianos die Kunst des Klavierduos zur Perfektion gebracht: Kenny Barron und Mulgrew Miller. In Marciac, Genf und Zürich entstanden die Live-Aufnahmen zu einer Dreier-CD mit 192 Minuten Spielzeit. Nur ein paar wenige Auftakt-Sekunden lang sind diese beiden Individualisten nicht ganz synchron beieinander. Doch dann sitzt alles so, wie es sein sollte, entwickelt sich ein solch dichter, flirrender, überschäumender Dialog, dass man die zwei gar nicht mehr auseinanderhalten kann und will. Die jeweiligen musikalischen Eigenheiten von Barron und Miller zeigen sich dann in einigen eindrucksvollen Solo-Spots. Miller ist 2013 im Alter von nur 57 Jahren viel zu früh verstorben. Wer diese Aufnahme hört, wird ihm erneut noch mal die eine oder andere Träne nachweinen.