Karl Strømme Song Dust (NXN/Naxos)

Der norwegische Trompeter Karl Strømme lässt sich auf seinem zweiten Album „Song Dust“ lediglich von dem Gitarristen Per-Arne Ferner und dem Bassisten Gard Kronborg begleiten. Als Opener hat Strømme sich für den Klassiker „Nature Boy“ entschieden, den er solo spielt. Damit setzt der Trompeter den Ton für den Rest des Albums, denn die Tempi bleiben langsam und der Ton verhalten expressiv. Meist spielt Strømme parallel zu seiner Trompete noch karge Linien auf dem Synthesizer. Das einzige Stück, das die zurückhaltende Stimmung bricht, ist das kurze, poppige „VM“, bei dem eine Menge Percussion für Aufregung sorgt. Ansonsten sorgen Ferners hingetupfte Linien und das klare Trompetenspiel Strømmes, das er nur manchmal, etwa in „Bela Waltz“, avantgardistisch schleifen lässt, für viel Raum in der Musik und lassen die melancholischen Klanglandschaften in einem geradezu magischen Licht erscheinen.