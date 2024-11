Karl Seglem path.hope.myth (Nye Nor)

Mit dieser ungewöhnlichen Einspielung sendet der seit vielen Jahren hochproduktive Künstler Karl Seglem die Zuhörer auf eine atmosphärische Reise. Auf erstaunlich organische Art schöpft er dafür aus einem breiten Spektrum von Jazz über nordische Folklore und Weltmusik bis Electronica und Rockelementen, integriert fließend von ihm verfasste und gesprochene Gedichte. Die Sorge um den Zustand der Welt in Zeiten von Klimawandel und Naturzerstörung fasst er in sprachlich wie musikalisch poetische Kleinode zwischen dräuender Düsternis, reflektiert-melancholischen Klangschichten bis hin zu gelegentlich aufscheinendem hellen Leuchten und graziler Weltentrücktheit. Das Repertoire ist eine Neubearbeitung der Doppel-LP „Mytevegar“, die zunächst nur in Norwegen erschien und in der nun erweiterten Form ihren Weg in die Welt antritt.