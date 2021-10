Kancha Lanka Koalition In der Komfortzone (Unit/Membran)

In Berlin trafen sich der deutsch-indische Gitarrist Julian Datta, der deutsch-türkische Schlagzeuger Tayfun Schulzke mit dem österreichischen Trompeter Richard Koch und Nico Espinoza, einem chilenischen Bassisten. In einem Neuköllner Proberaum experimentierten sie, brachten so langsam ihre individuellen Einflüsse zu texturreich verschachtelten Kompositionen zusammen. Ein gewisses Interesse an der Musik von Zappa, Lounge Lizards, Marc Ducret oder John Zorn ist dabei nicht ganz von der Hand zu weisen. Diese Koalition versteht es ebenfalls, innerhalb eines Stückes mehrfach die Richtung zu wechseln, plötzlich einen komplexen Rhythmus gegen einen ganz anderen auszutauschen. War eben noch die Andeutung von Balkanfröhlichkeit zu hören, ist die Kancha Lanka Koalition plötzlich der Harmolodic Ornette Colemans nicht fern. Konzentrierte Ernsthaftigkeit vereint sich bei dieser Viererbande mit freudvoll intonierten Energieausbrüchen. Was dann irgendwie auch als eine Reflexion auf unsere von Ambivalenz geprägte Zeit goutiert werden kann. Dazu passen dann ganz trefflich so deutlich formulierte Titel wie „Keine Angst, es ist nur ein kleiner Pieks“ oder „Auf der falschen Spur“.