Kahil El'Zabar's Ethnic Heritage Ensemble Open Me (Spiritmuse Records/H'Art)

Die Besetzung seines Ethnic Heritage Ensembles war Kahil El‘Za­bar 1974 im Traum erschienen: zwei Bläser plus Percussion. So radikal schlicht ist die Besetzung noch heute, auch wenn der derzeitige Trompeter Corey Wilkes nicht ein­mal geboren war, als El‘Zabar 1974 den Vorsitz der Chicagoer Free-Jazz-Bewegung AACM über­nahm. „Free“ ist hier das Stichwort, doch das schrille Solo eines Gastbratschisten bleibt die Ausnahme. Getreu dem Untertitel „A Higher Consciousness Of Sound And Spirit“ geht es dem Perkussio­nisten El‘Zabar um Spiritualität, und die will geruhsam erreicht werden: auf diesem Album in mehr als 80 Minuten. Gut so. Denn das Slow-Jam-Treatment, das zuletzt „Summertime“ und „Lonely Woman“ zuteil wurde, wird nun auf „All Blues“ angewendet. El‘Zabar hypnotisiert mit Kalimba und geraunten Vocals. Alex Harding spielt ein hinreißendes Baritonsaxsolo. Unvergleichlich gut.