Josefine Lindstrand For The Dreamers (o-tone/edel)

Sanfter Jazz und verträumter Pop – Josefine Lindstrand weiß genau, wie diese beiden Musikwelten ganz natürlich und fließend zusammenzubringen sind. Dass das neue Album der schwedischen Sängerin, die hier auch alle Stücke komponiert und arrangiert hat, zum Träumen gemacht ist, verrät schon der Albumtitel. So traumhaft schön, wie man Musik für Träumer erwarten kann, klingen viele der acht Stücke auch. Spielerisch leicht und luftig schwebt die Musik ihrer fünfköpfigen Band, zu der Lindstrand mit kristallklarer Stimme singt. Aber dann gibt es auch die Momente, die richtig Biss haben, die rhythmisch raffiniert daherkommen und so doch ein Stück weit aus den verträumten Gedanken, in denen man es sich gerade bequem gemacht hat, herausreißen. Kontraste, die am Ende aber auch den Reiz dieser Einspielung ausmachen.