Joschi Schneeberger Quartett Reiselust (City Park/edel)

Das Quartett des Wiener Bassisten Joschi Schneeberger entstand vor drei Jahren, nachdem Sohnemann und Gitarrist Diknu Schneeberger eigene Wege gegangen war. Nun zupft Martin Spitzer alleine die Gitarre, Aaron Wonesch bedient nach wie vor das Piano ebenso wie Anton Mühlhofer die Perkussionen. Mit fein gestricktem, luftigem Gypsy-Swing geht die „Reiselust“ los, lässig-jazziger Swing folgt, Beboppiges hat der Vierer ebenfalls im Programm. Und wenn man schon einen Latin- und Kubaspezialisten wie Mühlhofer in der Band hat, dann blinzelt diese auf dem Album naheliegend auch mal hinüber in Richtung Lateinamerika. Das alles geschieht virtuos, aber dennoch mit einer wohltuenden Entspanntheit. Dieses Quartett serviert in den zwölf Stücken einen bunten Strauß an unterschiedlichen jazzigen Klängen, der durchweg Spaß macht und einfach für gute Laune beim Zuhören sorgt.