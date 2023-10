John Scofield Uncle John's Band (ECM/Universal)

John Scofields neues Doppelalbum „Uncle John’s Band“ ist in erster Linie ein Tribut des Gitarristen an sich selbst, denn es vereint verschiedene Momente, die für seine lange Laufbahn stilprägend sind. Es gibt mit Bob Dylans „Mr. Tambourine Man“, Neil Youngs „Old Man“ und dem Titeltrack von The Grateful Dead drei Songs aus der amerikanischen Rockgeschichte, die den Gitarristen in seiner Jugend geprägt haben. Zwei Tracks weisen auf Miles Davis hin, in dessen Band Sco zu Weltruhm gelangte. Er verneigt sich vor dem „Great American Songbook“, auf das er immer wieder gern zugriff, und covert in der vermeintlichen Eigenkomposition „Back In Time“ heimlich den Countryklassiker „Ghostriders In The Sky“. Vor allem aber bietet er in seinem Trio mit Bassist Vicente Archer und Langzeitbegleiter Bill Stewart am Schlagzeug spielerisch viele Variationen seiner selbst, die von verhaltenem Jam Rock bis zu einer Improvisationsauffassung reichten, die sich dem Free Jazz annähern, ohne jedoch irgendetwas auszuschließen. Kurz, Scofields neues Album ist zumindest auf ihn selbst bezogen das Kompletteste, was er je aufgenommen hat.