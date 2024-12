John Beasley & The Frankfurt Radio Big Band Returning To Forever (Candid/Bertus)

Hinter der Frankfurt Radio Big Band verbirgt sich die hr-Bigband und mit ihr hat sich John Beasley der Musik von Chick Corea und dessen Band Return to Forever angenommen. Corea hat dem Ansinnen übrigens vor seinem Tod noch seinen Segen gegeben und seinem amerikanischen Kollegen die entsprechenden Noten zur Verfügung gestellt. Rasante Spielereien wie „Captain Señor Mouse“ (vom Album „Hymn Of The Seventh Galaxy“) oder „No Mystery“ (vom gleichnamigen Album mit dem damals 19-jährigen Al Di Meola) eignen sich vorzüglich zur Transformation in einen Bigbandsound. Dass die Solisten nicht ganz die Qualitäten von Di Meola, Bill Connors (dem „Hymn“-Gitarristen) oder Stanley Clarke haben, kann man verschmerzen. Denn „Returning To Forever“ ist nicht nur ein Riesenspaß, sondern führt den leicht in die Jahre gekommenen Fusionsound der 1970er mit viel glänzendem Chrom und schnittiger Stromlinienform in die Gegenwart.