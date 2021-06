Johannes Enders & Rainer Böhm Kokoro (Yellowbird/edel)

Ein Loblied auf gewachsene Zweisamkeit, auf Vertrauen, Einfühlungsvermögen, Gedankenaustausch. „Kokoro“, das Duo des bayrischen Saxofonisten Johannes Enders mit dem Kölner Pianisten Rainer Böhm, ist keine Neuigkeit – Klavier-Saxofon-Duos gibt es häufiger, und sie selbst haben in diesem Format schon zusammengearbeitet. Aber in diesem Fall ist etwas Besonderes entstanden. „Kokoro“ versetzt in den kühlen Kosmos der Pastellfarben, leuchtend, aber nicht aggressiv, ausgewogen ausbalanciert. Zwei Musiker, die sich ihre Sporen längst verdient haben, die nichts mehr beweisen müssen, nicht einander und auch nicht irgendwelchen Hörern, sondern einfach spielen, miteinander und mit neuem, unabgeschliffenem Material, das noch nicht gebügelt ist, das sie nicht glatt und routiniert herunterspielen, sondern in der positiven Anspannung einer entspannten Gemeinsamkeit.