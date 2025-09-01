Johanna Summer Upright EP ACT/edel

Wir haben uns an die skandinavische Ruhe gewöhnt. Soloaufnahmen für Klavier sind häufig durchdrungen vom dunkel schimmernden Esprit des Nordens, kammermusikalisch bedeutsam mit dem angedeuteten Blick nach innen. Johanna Summer interessiert das kaum. Sie hat mehr Schumann im Sinn. Oder Bill Evans, als Haltung, nicht als Adaption. Wenn sie zum Beispiel „Giant Steps“ spielt, interessiert sie der harmonische Fluss, nicht das virtuose Muskelspiel. Drei andere Standards, einmal Wagner, zwei eigene Kompositionen folgen einer ähnlichen Idee. „Upright“ ist Musik aus sich heraus, im samtenen einfachen Klavierklang ohne das edle, im Voraus adelnde Klangbild eines modernen Flügels entwickelt: nach außen klein, in sich fein, ein Edelstein.