Joe Lovano Tapestry Garden Of Expression (ECM/Universal)

Das Trio Tapestry, das Joe Lovano seit 2018 zusammen mit der Pianistin Marilyn Crispell und der Schlagzeugerin Carmen Castaldi bildet, ist ein Glücksfall. Kaum eine andere Formation kulminiert derzeit eindrucksvoller Emotion und Lyrik, harmonische Offenheit und rhythmischen Nonkonformismus. Nun streben die drei mit ihrem zweiten, im November 2019 in Lugano entstandenen Album einem neuen Zenit entgegen – nicht mit enormer Kraftanstrengung, sondern verblüffend leicht, im besten Wortsinn spielerisch und im höchsten Maße paritätisch. In Crispell und Castaldi hat der Saxofonist nach Bill Frisell und Paul Motian wieder eine Traumbesetzung gefunden. Das tiefe Verständnis von Improvisation als Ausdrucksmittel maximaler Freiheit eint das Trio, dessen Interaktion Lovano als „magisch“ beschreibt. Einmal mehr legt „Garden Of Expression“ aber auch ein Zeugnis über das feine Gespür Manfred Eichers ab, eine Produktion zu lenken und exakt auf den richtigen Punkt zu führen. Ein Werk, mit dem sich alle Beteiligten selbst übertreffen und das lange nachhallt. Großartig!