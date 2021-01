Joe Fonda / Markus Gsell A Long Trip, A Small Step (Unit/Membran)

Der amerikanische Bassist Joe Fonda hält seit Jahren enge Verbindungen zu Europa, er spielte unter anderen mit Gebhard Ullmann und Patrick Bebelaar. Nun ist er in Liechtenstein auf den Sopransaxofonisten und Bassklarinettisten Markus Gsell getroffen, das Ergebnis ist diese Duo-CD. Mit und ohne Bogen sucht Fonda, der auch an der Flöte zu hören ist, nach Verständigung mit seinem musikalischen Partner, der außerdem die selten zu vernehmenden Instrumente Sopraninosaxofon und Kontrabassklarinette benutzt. Das ganze Album ist frei improvisiert, manchmal hört der eine dem anderen längere Zeit zu, bevor er wieder ins Geschehen eingreift. Das führt zu überraschenden orientalischen Wendungen von Gsell in „From Vaduz“, der sich von dem plötzlich einsetzenden Bass animiert zu fühlen scheint. In anderen Stücken belauern die beiden Musiker sich gegenseitig, geräuschhafte Attacken inklusive – für offene Ohren ein Abenteuertrip.