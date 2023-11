Jisr Wah Wah! (enja/edel)

Marokkanische und indische Musik werden von Jisr umstandslos miteinander verbunden, das Ensemble hat sich dafür die indische Sängerin Ramamani an Bord geholt, mit der der unlängst verstorbene Oud-Spezialist Roman Bunka schon vor über 40 Jahren gespielt hat. Bandleader Mohcine Ramdan steuert Gnawa-Klänge aus seiner Heimat Marokko bei, für deutschen Jazz-Rock stehen Musiker wie die Vibrafonistin Marja Burchard und der Saxofonist Niko Schnabel. Zahlreiche Gäste aus Indien und Deutschland erweitern die Klangpalette um Percussion und Akkordeon. Jisr waren im letzten Jahr in Indien, Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka auf Tour und haben ihre wüste Mischung dabei perfektioniert. Auf einem Booklet-Foto sieht man ein Dutzend Musikerinnen und Musiker, wie sie das Album in einem indischen Studio aufnehmen – alle stehen im Kreis und haben Augenkontakt: ein schönes Gleichnis für die aufgeschlossene, dynamische und zugewandte Musik auf „Wah Wah!“.