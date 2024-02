Jim Snidero For All We Know (Savant/ZYX)

Vorausgesetzt, wir haben da richtig mitgezählt, ist „For All We Know“ bereits das 26. Soloalbum des Altsaxofonisten Jim Snidero, der als Sideman bei Maria Schneider, Frank Sinatra, Tony Bennett, der Mingus Big Band oder dem Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra Dienst tat und wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Seine neueste CD ist die erste, auf der er auf ein Harmonieinstrument verzichtet – was sowohl mehr Freiheiten bedeutet als auch größere Achtsamkeit verlangt. Doch der alte Hase Snidero geht mit der Situation um, als hätte er stets auf die Akkordunterfütterungen verzichtet. Mit dem Bassisten Peter Washington und dem Schlagzeuger Joe Farnsworth nutzt er die entstehenden Räume, füllt sie mit Verve, Eindringlichkeit und Eleganz.