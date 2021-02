Jean-Paul Brodbeck Expansion (Yellowbird/edel)

Bei Lionel Hampton und Herbie Mann, bei Wolfgang Muthspiel und Nils Wogram, sogar in Rap- und Klezmerbands hat Jean-Paul Brodbeck (46) gearbeitet. Der Pianist aus Basel ist als Sideman höchst begehrt, denn er gehört zu den großen Harmonikern am Klavier, die jeder Musik noch ein Extra an Stimmigkeit, Fülle und Balance schenken können. Auf „Expansion“ ist er unbegleitet zu hören und klingt dennoch wie eine komplette Band. Seine Improvisationen haben Groove und Flow, sein Klavierspiel strömt vielschichtig, und selbst sparsame, fragile Momente weiß er spannend zu gestalten. Gut komponierte Standardstücke (wie hier von Jerome Kern bzw. Ralph Rainger) kommen bei Brodbeck zu neuer Blüte. Auch in seinen eigenen Erfindungen steckt eine Menge an Substanz und Überlegung. Stücktitel wie „Prélude“, „Brahmsian Dance“ und „Waltz In A Minor“ verraten zudem die schulende Nähe zur Klassik. Wer aber Provokationen, Dissonanzen und Brüche sucht, ist bei Brodbeck falsch.