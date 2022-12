Jazzrausch Bigband Alle Jahre wieder! (ACT/edel)

Durchatmen! Nach dem ersten Schreck, dass die Jazzrausch Bigband ein weiteres Weihnachtsalbum veröffentlicht und den Trend mancher Labelkollegen zur kontinuierlichen Beschaulichkeit aufnimmt, folgt die Entwarnung. Jazzrausch kann nicht nur Party, sondern auch Humor. „Alle Jahre wieder!“ packt zwar Besinnlichkeitsgassenhauer von „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ bis „Ihr Kinderlein kommet“ ins Programm, verpasst den Melodien aber eine Portion Basie, überhaupt eine Menge Swing im Stil der 1930er bis ‚50er, sodass man eher an Edelhagen und Greger denkt als an Jingle-Schmelz von Santa Claus. Auf Gesang wird verzichtet, dafür schlendern die Melodien mäandrierend und mit fröhlichem Nachdruck durch das Stilkabinett der Nostalgie. Falls der Bayerische Rundfunk also doch eine Bigband braucht …