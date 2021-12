Jazz Bigband Graz Times Of Change Vol. 2 (Natango/Galileo MC)

18 Musiker gehören eigentlich zur Jazz Bigband Graz – unter der Leitung von Saxofonist/Flötist Heinrich von Kalnein und Trompeter/Sänger Horst-Michael Schaffer. Die JBBG Smål – Gran Riserva ist die kleine Version des fulminanten Ensembles, mit von Kalnein und Schaffer. Kurz vor der Pandemie nahm man zu fünft in nur drei Tagen genug Material für zwei Alben auf – abenteuerlustiger Fusion-Jazz mit funky Avantgarde-Touch. Traurig: Im Februar dieses Jahres verstarb der Keyboarder Uli Rennert an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung – mit gerade einmal 60 Jahren. „Times Of Change Vol. 2″ war nicht Rennerts letzte Aufnahme – aber hier zeigt sich einmal mehr, wie sehr der studierte Jazzpianist sich zeitlebens der Erforschung des Musizierens mit analogen Synthesizern verschrieben hatte. Das Shakespeare-Sonett „Shall I Compare Thee To A Summer’s Day“ wird hier von Schaffer arrangiert, aber den großartigen Fusiontwist bekommt es erst durch Rennerts Wah-Wah-Solo. Nicht zu vergessen: der exquisite Gastauftritt von Gitarrist Nguyên Lê.