Jazz À La Flute Essenza (GLM/edel)

Eigentlich ist einem spätestens seit Roland Kirk klar, was so eine Flöte alles kann. Das Maß an Tonkontrolle, das die Halbfranzösin Isabelle Bodenseh auf ihrem Instrument bei aller Freude an Überblastechniken, die ihre Flöte schnarren, sirren und flirren lässt, erreicht, ist dennoch beeindruckend. Zusammen mit dem Gitarristen Lorenzo Petrocca bildet sie ein Duo, das einmal quer durch die Jazzgeschichte wildert. Eine würdige Lesung von John Coltranes „Lonnie’s Lament“ ist ebenso dabei wie ein wilder Ritt durch Chick Coreas „Captain Marvel“, gepaart mit lateinamerikanischen Abstechern wie „Tico Tico“ oder in Bossa-Gefilde mit Joao Boscos „Incompatibilidade De Gènios“. Dabei werfen sich die beiden Vollblutmusiker die Bälle gegenseitig zu und stacheln sich immer wieder zu neuen Höchstleistungen an. Eine Rhythmusgruppe vermisst man auf „Essenza“ nicht, denn Bodenseh und Petrocca sind im Besitz eines bezwingenden inneren Rhythmus.