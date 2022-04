Javon Jackson The Gospel According To Nikki Giovanni (Solid Jackson/javonjackson.com)

Spirituals und Gospels im frischen Jazzgewand beleuchten in dieser Einspielung mehrere Jahrhunderte schwarze US-Geschichte. Ausgewählt hat die zehn Songs die berühmte Dichterin und „Black Arts Movement“-Mitinitiatorin Nikki Giovanni. Musikalisch realisiert wurde das Repertoire von Tenorsaxofonist Javon Jackson (unter anderem The Jazz Messengers) und seinem Ensemble. So wird etwa ein originelles Jazzstück im Calypsorhythmus kreiert aus dem um die 200 Jahre alten „Swing Low, Sweet Chariot“. „Wade In The Water“ erhält eine swingende Interpretation und integriert eines von Giovannis Gedichten („A Simple Wish“) als Spoken-Word-Poetry. „Sometimes I Feel Like A Motherless Child“, das in den 1960er-Jahren oft bei den Protesten schwarzer Bürgerrecht-ler/-innen gesungen wurde, wird hier ebenfalls jazznah interpretiert.