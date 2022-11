Jasper van't Hof & Paul Heller Group Conversations (Jazzline/Broken Silence)

Eindeutig ein Mehrgenerationenprojekt und ein Nachweis, dass sich auch Generationensprünge auf Dauer auswachsen: 1971, in dem Jahr, als der Saxofonist Paul Heller geboren wurde, hatte der Pianist Jasper van’t Hof gerade seinen ersten Eintrag in die Jazzgeschichte zu verzeichnen: Mit der Rock-Jazzband Association P.C. war er damals ziemlich weit vorne. Wenn er nun mit dem Trio von Paul Heller spielt, ist weder von Alterswerk noch von einer Kluft auch nur irgendetwas zu spüren. Mit großer Spielfreude und enormem gegenseitigem Respekt spielen die vier Musiker, was das Zeug hält, amtlichen Modern Jazz mit großer Geste. Sturm und Drang sind dagegen verflogen, die komplexen, ungradzahligen Rhythmen der Jazzrockzeit sind ebenso zur Seite geräumt wie die Afro- und Trancegrooves der 1980er-Jahre. Auf „Conversations“ genießen sie ihren Feierabend mit einem guten, vollmundigen Schluck Jazz.