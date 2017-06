Happy Birthday, Jasper van’t Hof. Am 30. Juni feiert der niederländische Pianist und Keyboarder seinen 70. Geburtstag und ebenfalls in diesem Jahr das 50-jährige Bühnenjubiläum. Grund genug für die Bremer Plattenfirma Jaro, mit einer opulenten 4-CD-Box, dem in seiner Karriere immer für neue Erfahrungen offenen Musiker ein Präsent zu machen. Das wird ganz sicher auch die Fans von van’t Hof begeistern, gibt es hier doch einen respektablen Überblick auf viele seiner Plattenveröffentlichungen bei den Labels MPS, Intuition, SteepleChase, Leo und Jaro zu hören, darunter legendäre Aufnahmen mit Archie Shepp, Charlie Mariano, Steve Swallow und Arild Anderson. Natürlich ist auch sein kommerziell wohl erfolgreichstes Projekt Pili Pili mit drei Studioeinspielungen vertreten. Doch das ganz besondere Highlight sind zwei CDs mit diversen Konzertmitschnitten von Radio Bremen und dem NDR. Darunter von der legendären Rock-Jazz-Formation Association P. C. mit dem Gitarristen Toto Blanke aus 1971. Hier setzte van’t Hof damals durch das gleichzeitige Spiel von E-Piano, Orgel und elektronischen Instrumenten neue Akzente, schuf eine frische Klangästhetik. Wer dann ebenfalls noch erfahren möchte, was so alles in den vergangenen 50 Jahren, auch außerhalb von Musik, bei van’t Hof passierte, der sollte, neben dem Musikgenuss, den erhellenden 35-seitigen Booklettext seines Freundes, des Schriftstellers Hans Riesewijk, lesen.