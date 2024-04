Jasper Somsen / Enrico Pieranunzi / Gabriele Mirabassi Traveller's Way (Challenge/Bertus)

Ein Gipfeltreffen des europäischen Jazz ist diese Trioplatte. Der italienische Pianist Enrico Pie­ranunzi, sein Landsmann Gabriele Mirabassi an der Klarinette – übrigens einer der ganz Großen an seinem Instrument – und der schwedi­sche Bassist Jasper Somsen zelebrieren auf „Traveller’s Way“ eine intime Triomusik, die zwar meistens ruhig abläuft, aber dennoch aufregend ist. Bis auf zwei kurze gemeinsame Improvisationen stammen alle Stücke aus der Feder Somsens, der Mirabassi auf „Twin Flames“ leuchten und in „Still Waters Run ­Deep“ – im Deutschen gibt es ähnliche Redewendungen wie „In der Ruhe liegt die Kraft“ – das Trio auf einem munter hüpfenden Dreiertakt seine Kräf­te bündeln lässt (Somsen klingt hier am Kontrabass fast wie Jaco Pastorius an seinem berühmten bundlosen E-Bass). Wie Mischa Andriessen in den Liner Notes ganz richtig schreibt: Das Trio reist „mit leichtem Gepäck, nur mit seiner Technik und sich selbst“.