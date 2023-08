Jason Yeager Unstuck In Time: The Kurt Vonnegut Suite (Sunnyside/Galileo MC)

Eigentlich kann die literarische Welt dankbar und die Jazzszene froh sein, dass Kurt Vonnegut bei der Schreibmaschine und nicht beim Klavier blieb. Anlässlich des 100. Geburtstags des großen deutschstämmigen US-Satirikers und Nebenbeijazzmusikers schenkt ihm der Pianist und Berkleeprofessor Jason Yeager nun aber etwas, das beide Pole zusammenbringt: eine Suite ganz im Geiste von Vonnegut. Für „Unstuck In Time“ hat Yeager eine hinreißende Formation (unter anderen mit Miguel Zenón) zusammengetrommelt, die in elf Kompositionen den schrägen Wortwitz und den unerschöpflichen Einfallsreichtum eines der brillantesten Romanautoren des 20. Jahrhunderts („Schlachthof 5″, „Mann ohne Land“) 16 Jahre nach dessen Tod in die Welt des Jazz überführt. Dies gelingt ihm auf eine ebenso charmante wie brillante Weise. Das Opus zu Ehren des großen Um-die-Ecke-Denkers mäandert zwischen Dixieland und freien Passagen, opulenten Balladen und scheinbar sinnleeren Poems („So It Goes“), treibendem Groove, schlurfendem Blues („Kilgore’s Greed“) und schlendernd-swingenden Kabarettfetzen. Als wäre alles von Vonnegut selber geschrieben worden.