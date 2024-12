Janning Trumann Devide The Zero (Tangible Music/tangiblemusic.bandcamp.com)

Mit dem Bassisten Drew Gress und dem Schlagzeuger Jochen Rueckert spielt der Kölner Posaunist Janning Trumann seit seinem New-York-Aufenthalt zusammen, Gress ist in der Zeit sogar sein Lehrer gewesen. Was ihn an den beiden so begeistert, ist ihre Abgeklärtheit, die nicht zur Routine wird, und ihre Fähigkeit, ohne große Absprachen einen Jazz zu spielen, der gleichermaßen die Tradition verinnerlicht, wie die Moderne im Blick behält. Mit „Devide The Zero“ versucht sich Trumann in gewisser Weise an der Quadratur des Kreises. Er ist bekannt für seine komplexen Kompositionen, deshalb versucht er sich diesmal an der Reduktion auf ein Leadsheet, um die Vitalität seiner Musik noch stärker herauszukehren und deren emotionalen Gehalt zu intensivieren. Die Hälfte der Stücke sind im Trio gespielt, besitzen diese brodelnd-urbane Rhythmik des zeitgenössischen Jazz und sind zupackend improvisiert. In der anderen Hälfte tritt die New Yorker Altsaxofonistin Caroline Davis hinzu, die mit ihrem raumgreifenden Spiel und einem rauen Tonfall einen weit hörbaren Kontrapunkt zu Trumanns klarer Linienführung setzt, um die eh schon enorme Energie auf ein noch höheres Level zu bringen.