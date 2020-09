Jana Herzen / Charnett Moffett Round The World (Motéma/PIAS/Rough Trade)

Ihr Label Motéma gründete sie im Jahr 2004. Es ist eine Erfolgsgeschichte – mit bislang fünf „Grammys“ und 24 Nominierungen. Zuletzt erschienen auf Motéma unter anderem Aufnahmen von Terri Lyne Carrington, Joey Alexander, Donny McCaslin. Vielleicht geht Jana Herzen die Labelsache auf eine besondere Weise an, denn sie ist selbst Künstlerin. Als Sängerin und an der Rhythmusgitarre scheint sie vom Folk-Pop der Hippie-Zeit geprägt zu sein. Maria Muldaur, Joni Mitchell, die Beatles tauchen in Coverversionen auch auf dem neuen Album auf. Herzen singt die Songs souverän und natürlich, agiert auch als Gitarristin und Scatterin durchgängig auf professionellem Niveau. Die Stücke – sieben Covers, fünf Originals – sind geschickt bearbeitet und oft rhythmisch umfrisiert. Der bereits legendäre Charnett Moffett stützt mit seinem Bass nicht nur die Arrangements, sondern schenkt uns einige hübsche Improvisationen. Im Titelstück zum Beispiel, einer langsamen, bluesigen Ballade, die Herzen vor fast 30 Jahren schrieb, lässt er seinen E-Bass richtig von der Leine.