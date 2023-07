Jacob Young Eventually (ECM/Universal)

„Eventually“ bedeutet auf deutsch „endlich“. Endlich, nach zahlreichen Alben in größeren und kleineren Besetzungen, spielt Jacob Young mit einem klassischen Trio. Endlich kommt kein weiteres Melodieinstrument in den Weg seiner grandios sanften Melodien und Harmonien. Pure guitar jazz! Der warme Ton des Norwegers erinnert an Größen wie Jim Hall, auch die impressionistisch getupften Licks von Jakob Bro kommen einem in den Sinn. Nicht zuletzt dank der Funkyness von Audun Kleive (Drums) blitzt sogar ein gewisser Scofield-Touch auf. Vieles klingt vertraut, in Kombination mit Mats Eilertsens sattem Kontrabass ergibt sich aber ein vollkommen eigenständiger Sound: balladesk und elegant, mit zartem Punch. „Ich musste älter werden, um dieses Album zu machen“, sagt Young. Im Alter von 52 Jahren hat der Gitarrist womöglich einen Genreklassiker aufgenommen.