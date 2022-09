J.D.Hive Isn't Dinner Lovely Tonight? (Traumton/Indigo)

Der österreichische Geiger Johannes Dickbauer kam einst mit dem radio.string.quartet.vienna zu Ruhm und Ehren, nun geht er mit einem Quartett an den Start, das aus dem Pianisten Sebastian Schneider, dem Bassisten Andreas Waelti und dem Schlagzeuger András Dés besteht. Viele von Dickbauers Stücken haben eine komplexe Wucht, die schlicht begeistert. So nimmt er auf „Race Against 1.5″ Bezug auf das 1,5-Grad-Klimaziel und macht die intensive Dringlichkeit deutlich, indem er sein Instrument sehr ruppig behandelt und die Band ständig zwischen verschiedenen Metren hin- und herspringen lässt. Enorme Power entfaltet ebenfalls das sich auf die Coronapandemie beziehende „Vaccine Frenzy“, in dem insbesondere Dés mit filigranem Sound und dennoch treibenden Grooves überzeugt. Für eine elegante und sinnliche Ballade wie „Breeze Of Broken Reflection“ mit ihrer wehmütigen Virtuosität ist aber auch Platz.