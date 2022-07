In Klausur Die grüne Ecke (Green Deer Music/greendeermusic.de)

Die Alt- und Baritonsaxofonistin Katrin Scherer ist seit längerem als experimentierfreudige Protagonistin der Kölner Szene bekannt, ihr neues Trio heißt In Klausur. Mit dem Tenorsaxofonisten Sven Decker, der auf diesem Album auch an Klarinette, Bassklarinette und Melodica zu hören ist, und dem Schlagzeuger Dominik Mahnig erkundet Scheer in neun Originalen abenteuerlustige Klänge zwischen rumpelnder Aufbruchsstimmung, melodischer Süffisanz und kammermusikalischer Sprödigkeit. Die Motive der beiden Bläser werden von Mahnig manchmal nur mit raschelnden und schabenden Interventionen und manchmal mit der vollen Wucht seines Sets beantwortet. Einen Bass brauchen die Drei nicht, weil irgendjemand immer mit den tiefen Tönen des Klangspektrums gegenwärtig ist. Die Sprunghaftigkeit von Scherers Stücken sorgt auch dafür, dass die Ohren des Hörers 40 Minuten lang gespitzt bleiben.