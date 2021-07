Igor Gehenot Cursiv (Igloo/Broken Silence)

Viel klassischen Jazzschönklang kann man nach wie vor vom belgischen Pianisten Igor Gehenot erwarten. Auch auf seinem neuen Album „Cursiv“ wildert seine Band im Terrain der klassischen Moderne und setzt auf einen gediegenen Ensembleklang. Dabei kann es durchaus hitzig zugehen, wenn etwa Flügelhornist Alex Tassel und – neu in der Band – Saxofonist David El-Malek sich im Ausklang des Titeltracks gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen. In der Ballade „Little Boy“ lässt Tassel seine Töne gekonnt abschmieren und erinnert an skandinavische Melancholiker wie Arve Henriksen. Bassist Viktor Nyberg und Schlagzeuger Jérôme Klein feuern aber vor allem viel klassischen Hardbop an, dazu passt, dass man sich mit Benny Golsons „I Remember Clifford“ verabschiedet. Selbst wenn Gehenot wie im Titeltrack die Saiten seines Flügels dämpft, wirkt das nicht aufrührerisch, sondern wie eine weitere elegante Zutat.