Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly Mestizx (International Anthem/Indigo)

Die bolivianische Multitaskerin Ibelisse Guardia Ferragutti und der Chicagoer Drummer Frank Rosaly bilden nicht nur in der Musik, sondern auch im Privatleben eine feste Einheit. Diese enge Verbundenheit spürt man sofort auf ihrem ersten gemeinsamen Album „Mestizx“, auf dem eine flirrende Vielzahl von Einflüssen aus lateinamerikanischer Musik, Jazz und zeitgenössischer Klangerfahrung zu einem eindringlichen Mix verarbeitet wird. Dabei folgen sie zu keinem Zeitpunkt ausgetretenen Latinpfaden zwischen Salsa, Rumba, Bossa und Son, sondern entfachen ein Feuerwerk lebendiger Andenrhythmik, das sich gegen musikalischen Postkolonialismus auflehnt und Jahrhunderte alte Rituale in der modernen Welt neu verortet. Durch die traditionellen Elemente ziehen sich immer toxische Fäden elektronischer Produktionstechnik. Die Musik scheint sich dabei jeden Moment selbst überschlagen zu wollen. Am Ende lassen das Duo und seine vielen Gäste den Hörer im Zustand kompletter Erschöpfung zurück.