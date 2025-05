How Noisy Are The Rooms? Tühü (Boomslang/Galileo MC)

Das Trio How Noisy Are The Rooms? (HNATR?) mit Drummer Alfred Vogel, Sound-Wizard Joke Lanz und Stimmwunder Almut Kühne meldet sich zurück, diesmal mit Special-Guest Shelley Hirsch. Von der New Yorker Vokal-Experimentalistin war viel zu lange nichts mehr zu hören. Um so schöner, dass die Berlin-Vorarlberger Allianz von Vogel, Lanz und Kühne ihr die Tür zu diesem Wahrnehmungs-Comeback öffnet. Das erweiterte Trio bleibt so unvorhersehbar wie eh und je. Avantgardistisches mischt sich mit dadaistisch Beiläufigem, ohne dass es der Zuordnung einzelner Ideen zu dem einen oder anderen bedürfte. Und das macht dieses Hörabenteuer so spannend. How Noisy Are The Rooms? sparen nicht mit Herausforderungen und Zumutungen, und doch kommen sie ihrem Publikum mit spontaner Verspieltheit und ausgesucht infantiler Wachheit auch sehr weit entgegen. Das Fremde umarmt bei HNATR? immer das Vertraute, das Abstrakte findet seine Bestimmung, stets den Groove. „Tühü“ ist der geniale Triumph des Trivialen über das Intellektuelle.