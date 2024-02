Horst-Michael Schaffer & JBBG The Space Between Us (Natango/Galileo MC)

Große Klangkörper haben sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Die Jazz Big Band Graz greift über die Genregrenzen hinaus, indem sie Spoken Words und eine Prise Poetry integriert, außerdem stellenweise Rock und Fusion ins System einfügt, dabei aber mit melodisch-hymnischer Tendenz schweifende Erzählstrukturen skizziert. Das hat mit traditioneller Bigband außer der Besetzung nicht mehr viel zu tun – und ist auch Absicht. Denn der Trompeter, Komponist, Sänger und Projektleiter Horst-Michael Schaffer versteht „The Space Between Us“ als Themenprogramm in fünf langen Kapiteln rund um Kommunikation, Fragen nach Menschlichkeit und Grenzen des humanen Wirkens. Viel Anspruch, der textlich zuweilen etwas salbungsvoll wirkt, melodisch aber direkt spricht und in brillant wilden Solos wie etwa von Saxofonist Fabian Rucker kulminiert.