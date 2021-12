Heiri Känzig Travelin' (Universal)

Als Sideman ist er viel gereist. Der Bassist Heiri Känzig hat schon in jungen Jahren mit Art Farmer gespielt und später mit John Scofield, Franco Ambrosetti, Ralph Towner oder jahrelang als Mitglied des Vienna Art Orchestra. Mit „Travelin‘“ begibt sich der Schweizer nun einmal mehr auf eigene musikalische Reisen. Die genau zu definieren, ist nicht so einfach, aber im Grunde auch nicht so wichtig. Global klingt sein mal groovender, mal emotionsgeladener, mal schwebender, schillernder Weltjazz, der sich bei mehreren musikalischen Kulturen umschaut. Bei dieser mit offenen Ohren und Augen betriebenen Reise begleiten ihn die Vokalkünstlerin Veronika Stadler, Oudspieler Amine M‘raihi, Schlagzeuger Lionel Friedli, Pianist Marc Méan und Flügelhornist Matthieu Michel – und bilden dabei eine Band, die für viele Schattierungen und Klangschönheit sorgt. Selbst in einem spannenden Arrangement eines traditionellen Schweizer Jodelliedes, das dieses großartige Album beschließt.