Heiner Schmitz Tales From The Wooden Kingdom (KLAENG Records/klaengrecords.de)

Für „Tales From The Wooden Kingdom“ hat es den Kölner Komponisten Heiner Schmitz und das Cologne Contemporary Jazz Orchestra in den Wald verschlagen: Im Opener „Green Diving“ meint man förmlich, Spechte klopfen und Forstbächlein gluckern zu hören, vernimmt in „April Morning“ das Hecheln von Füchsen oder wird in „Anttrail“ Zeuge der chaotischen Ordnung eines Ameisenvolks. Die Sängerin Veronika Morscher schlüpft zu den einfühlsam gestalteten Klangskulpturen in verschiedene Rollen: Mal ist sie eine Elfenkönigin in den Baumwipfeln, mal eine Fruchtbarkeitskönigin im Wurzelgeflecht. Dank der spannenden Arrangements und der starken Solisten wird das nicht zu unverbindlichem Peter-Wohlleben-Jazz, sondern zu einer tiefen, ästhetischen Naturerfahrung. Zum Waldbaden muss man nicht unbedingt vor die Tür.