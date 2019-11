Hannah Williams & The Affirmations

2017 verwendete Jay-Z an prominenter Stelle ein Sample von ihr. Die Sängerin Hannah Williams ist noch weit davon entfernt, ähnlich prominente Höhen erreicht zu haben wie der US-amerikanische Rap-Superstar, doch für ihr drittes Album wünscht man der Britin zumindest größtmöglichen Erfolg im Genre Soul. Der Titelsong „50 Foot Woman“ ist die Self-Empowerment-Hymne einer Frau, die seit Kindertagen im Kirchenchor ihre Stimme an Aretha Franklin und Co. schult. Als Producer fungierte diesmal der in London lebende US-Tausendsassa Shawn Lee (Young Gun Silver Fox), der glücklicherweise nichts am rauen Psychedelic-Soul-Konzept änderte. Auch die großartigen Background-Vocals, die schon immer entschieden zum Williams-Sound beitrugen, sind prominent gospelig wie eh und je. Famoser Blue-Eyed-Soul, von einer achtköpfigen Band mit viel Live-Feeling unterstützt.