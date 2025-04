Hammond Eggs Meets Randy Brecker (In+Out/edel)

Schon der Bandname steht für überbordende Kreativität und Spielfreude. Natürlich meint Tasten-Tausendsassa Jermaine Landsberger damit sein fast legendäres musikalisches Leibgericht. Denn Hammond Eggs steht für sein vitales Trio mit dem Gitarristen Paulo Morello und dem Schlagzeuger Christoph Huber, für das der 52-Jährige wieder zu seiner heimlichen Liebe, der Hammond B3, zurückgekehrt ist. Nachdem das bis dato letzte tonträgertechnische Festmahl „Back In The Pan“ schon zwölf Jahre zurückliegt, war es nun wieder an der Zeit, all die angehäuften Zutaten für ein weiteres leckeres Menü in den Topf zu werfen. Wieder mit am Herd: Trompeter Randy Brecker, dem die Band diesmal für die Rolle des alleinigen Stargastes einen flauschig groovenden roten Teppich ausrollt. Ansonsten gibt es Chilischoten und Peperoni en masse, etwa in „Let’s Vamos“ oder – nomen est omen – „Speed“, aber auch ruhige Momente wie „Smooth Colours“, für das Landsberger wieder zum Piano zurückkehrt. Einen weiteren Knalleffekt liefert Morello in „Funky Huber“, das er mit einer brazzelnden Stromgitarre eröffnet. Das kitzelt auf der Zunge und macht Spaß.