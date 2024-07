Goran Kajfeš Tropiques Tell Us (We Jazz/Indigo)

Drei längere komponierte Sätze, die in einem kollaborativen kompositorischen Verfahren entstanden sind, hat die aktuelle Aufnahme „Tell Us“ des schwedischen Quartetts Tropiques um den Trompeter Goran Kajfeš mit Alexander Zethson, Klavier, Orgel und ebenfalls Synthesizer, sowie Johan Berthling am Kontrabass und dem Schlagzeuger Johan Holmegard, ergänzt um Josefin Runsteen an der Geige und den Cellisten Leo Svensson Sander. Tropiques experimentieren mit einem konzeptuellen Ansatz der Erweiterung des Klangs durch Synthesizer und Drones wie eine kammermusikalische Auskopplung von Kajfeš‘ Subtropic Arkestra. Das Eröffnungsstück „Unity In Diversity“ entwirft repetitive, immer komplexer werdende Klangflächen, die an Minimal Music von Steve Reich oder Philip Glass erinnern und einen hypnotischen Sog erzeugen.